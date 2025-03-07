Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что активные бои на Курщине продолжались в течение декабря – января, после чего в феврале 2025 года враг уменьшил интенсивность боевых действий. Россияне перегруппировывались, пополняли потери и подвозили вооружение, чтобы в начале марта активизироваться.

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"Продолжаются интенсивные бои. Оккупанты пытаются прорвать линию обороны украинских войск", – подчеркнул он.

Почему россияне атакуют Сумскую область

Александр Мусиенко отметил, что враг использует различные направления, в том числе и Сумскую область, для того, чтобы попытаться растянуть украинскую линию обороны, чтобы угрожать логистическим путям ВСУ.

Подразделения Вооруженных Сил Украины работают над тем, чтобы россиянам это не удалось.

Но на Сумщине остаются риски для гражданского населения. Враг не прекращает применять различные средства поражения, а именно авиабомбы или дроны, чтобы наносить удары там,

– сказал военнослужащий.

Линия боевого соприкосновения остается устойчивой, врагу не удается ее прорвать.

Российские ДРГ

Военное командование России направляет свои диверсионно-разведывательной группы к украинским позициям, чтобы проверять оборонительные способности и разрушать логистику ВСУ.

Еще до момента проведения Курской операции враг привлекал свои ДРГ, пытаясь прорываться через линию государственной границы на Сумщине и Черниговщине,

– отметил Александр Мусиенко.

Украина была вынуждена эвакуировать жителей приграничных поселков, граничащих с Россией, из-за постоянных обстрелов артиллерией.

Напомним, в конце февраля 2025 года появилась информация о возможном заходе российских ДРГ в район села Новенькое на Сумщине. Враг в течение нескольких дней осуществлял пехотные штурмы на приграничных участках, но прорыва не произошло. Россияне пытались выдать эти действия за начало масштабного наступления, однако украинские военные контролируют ситуацию.