ОБСЕ должна покинуть оккупированные территории до 30 апреля

Так считает уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. В частности, она подтвердила, что оккупационная администрация ОРДО "признала неправомерной" деятельность СММ ОБСЕ.

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Представители миссии должны покинуть территорию псевдореспублики до 30 апреля, вывезти имущество организации и "выполнить все финансовые обязательства" на территории "ДНР",

– написала Денисова.

Почему это на руку врагу

Невооруженная миссия гражданских наблюдателей ОБСЕ выполняла важные функции – мониторинг и отчетность о ситуации с соблюдением прав человека и гуманитарной ситуации как в зоне конфликта на Донбассе, так и по всей территории Украины.

Запретив деятельность миссии на временно оккупированной территории Донецкой области, представители преступной администрации России пытаются скрывать следы своих военных преступлений,

– отметила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека.

Она добавила, что это решение подтверждает сознательный выбор в пользу дальнейшего ведения агрессивной войны против Украины.

Напомним, для продолжения работы СММ ОБСЕ в Украине нужно было единогласное решение от всех 57 государств ОБСЕ. Россия единственная проголосовала "против". Поэтому миссия прекращает свою работу в Украине.

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