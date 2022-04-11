ОБСЄ має покинути окуповані території до 30 квітня

Так вважає повноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. Зокрема, вона підтвердила, що окупаційна адміністрація ОРДЛО "визнала неправомірною" діяльність СММ ОБСЄ.

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Представники місії мають залишити територію псевдореспубліки до 30 квітня, вивезти майно організації та "виконати всі фінансові зобов'язання "на території "ДНР",

– написала Денісова.

Чому це на руку ворогу

Неозброєна місія цивільних спостерігачів ОБСЄ виконувала надважливі функції – моніторинг та звітування про ситуацію з дотримання прав людини та гуманітарну ситуацію як у зоні війни на Донбасі, так і по всій території України.

Заборонивши діяльність місії на тимчасово окупованій території Донецької області, представники злочинної адміністрації Росії намагаються приховувати сліди своїх воєнних злочинів,

– зауважила уповноважена Верховної Ради з прав людини.

Денісова додала, що це рішення підтверджує свідомий вибір на користь подальшого ведення агресивної війни проти України.

Нагадаємо, для продовження роботи СММ ОБСЄ в Україні потрібна була одностайне рішення від усіх 57 держав ОБСЄ. Росія єдина проголосувала "проти". Тому місія припиняє свою роботу в Україні.

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