У так звані "ДНР" обґрунтували це рішення закінчення терміну дії мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Мовляв, це сталося 31 березня 2022 року. Про це повідомив "Держкомітет оборони так званої "ДНР"

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Так звана "ДНР" заборонила діяльність СММ ОБСЄ

У квазіреспубліці вирішили, що діяльність СММ ОБСЄ на території так званої "ДНР" є неправомірною, а перебування її представників – небажане. Проте є виняток.

Йдеться про представників СММ ОБСЄ, які відповідальні за вивіз майна місії, мають виконати усі фінансові зобов'язання господарюючими суб'єктами-резидентами так званої "ДНР" або виконати будь-які інші дії, необхідні для припинення діяльності СММ ОБСЄ там. Крім того, представники ОБСЄ мають покинути територію квазіреспубліку не пізніше 30 квітня 2022 року.

У так званій "ДНР" заборонили роботу ОБСЄ / телеграм MRPL.City

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