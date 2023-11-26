Об этом в эфире телемарафона заявил начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск. Владимир Фитьо отметил, что, несмотря на потери, агрессор не отказывается от своих планов, передает 24 Канал.

К теме Враг пытается выйти в Синьковку, чтобы продолжить наступление на Купянск, – Сырский

Захватчики пытаются снова оккупировать Купянск

"Российские оккупанты не отказались от своих намерений по наступлению на город Купянск, хотят его повторно оккупировать", – отметил Фитьо.

Добавил, что на участке близ Синьковки и Ивановки украинские военные отразили 4 вражеских атака противника. Агрессор хочет выйти на границы населенного пункта Синьковка. Пытается сделать это для того, чтобы развивать свой дальнейший успех в наступлении на Купянск.

Мы видим, что враг активизируется, несмотря на потери, которые понесет в живой силе и в технике, от планов своих не отказывается, и пытается продавить украинскую оборону, найти какую-то слабую частицу в обороне,

– подчеркнул Фитьо.

Советуем прочесть Возрождение из пепла и жизнь из чистого листа или как выглядит Изюм через год после освобождения

Справка. Украинские защитники освободили от российских захватчиков Купянск во время Слобожанского контрнаступления. Этот город на Харьковщине наши воины деоккупировали в сентябре 2022г.