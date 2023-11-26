Про це в ефірі телемарафону заявив начальник служби зв'язків із громадськістю Сухопутних військ. Володимир Фітьо зауважив, що попри втрати, агресор не відмовляється від своїх планів, передає 24 Канал.

До теми Ворог намагається вийти до Синьківки, щоб продовжити наступ на Куп'янськ, – Сирський

Загарбники намагаються знову окупувати Куп'янськ

"Російські окупанти не відмовилися від своїх намірів щодо наступу на місто Куп'янськ, хочуть його повторно окупувати", – зазначив Фітьо.

Додав, що на ділянці поблизу Синьківки й Іванівки українські військові відбили 4 ворожі атаки противника. Агресор хоче вийти на межі населеного пункту Синьківка. Намагається зробити це для того, щоб розвивати свій подальший успіх у наступі на Куп'янськ.

Ми бачимо, що ворог активізується, не зважаючи на втрати, які зазнає в живій силі та в техніці, від планів своїх не відмовляється, і намагається продавити українську оборону, знайти якусь слабку частинку в обороні,

– підкреслив Фітьо.

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Довідка. Українські захисники звільнили від російських загарбників Куп'янськ під час Слобожанського контрнаступу. Це місто на Харківщини наші воїни деокупували у вересні 2022 року.