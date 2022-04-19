Россия всеми силами пытается создать иллюзию поддержки своих действий на европейском континенте. Для этого россияне собирают малочисленные акции в свою поддержку. Такие уже прошли в Германии, Греции, Кипре. Многие из них заканчиваются скандалами из-за поведения россиян.

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Но это позволяет российским пропагандистам показывать, что на самом деле европейские страны не осуждают нападение России на Украину. А самим россиянам показать себя жертвой происходящего. И для этого они не гнушаются распространять откровенные фейки или прибегать к провокациям, к борьбе с которыми в европейских странах оказались не готовы.

В качестве примера можно привести очередной фейк о "распятом мальчике" – якобы нападение "украинских беженцев" на 16-летнего подростка в городе Ойскирхен (пригород Бонна) только за то, что он говорил на русском языке. И якобы от полученных травм он скончался в больнице.

Пост в социальной сети распространили со слов женщины, которая не видела этого, но ей такое рассказали. Ни одного видео или фото не было. Это сообщение быстро распространили среди российской диаспоры в Германии, чтобы показать "зверства украинцев".

Однако полиция Бонна опровергла такое нападение – никто в больницу с такими травмами не попадал и таких случаев зафиксировано не было. Правоохранители подозревают, что речь шла о специально созданном "фейковом видео с целью разжигания ненависти".

Полиция теперь разыскивает женщину, которое это сообщение опубликовала. Она, правда, впоследствии, опубликовала новое видео, где заявила, что ее "ввели в заблуждение".

Где один пример возможной диверсии, чтобы выставить себя жертвами – история о якобы поджоге школы имени Ломоносова в Берлине. Украинские эксперты рекомендуют не исключать вариант диверсии.

"Цель россиян – изменить к себе отношение европейских избирателей, чтобы те давили на политиков, которые пересматривали бы свою санкционную политику по отношению к России", – убежден журналист Сергей Лещенко.

Хотя в России и заявляют, что они готовы жить под санкциями, но и им приходится признавать, что делать это становится все труднее.