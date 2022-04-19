Росія з усіх сил намагається створити ілюзію підтримки своїх дій на європейському континенті. Для цього росіяни збирають малочисельні акції на свою підтримку. Такі вже відбулися в Німеччині, Греції, на Кіпрі. Чимало з них закінчуються скандалами через поведінку росіян.

Варте уваги "Ґвалтуй українських баб" і "валіть всіх нах*й": ТОП шокуючих розмов росіян, які перехопила СБУ

Але це дає змогу російським пропагандистам показувати, що насправді європейські країни не засуджують напад Росії на України. А самим росіянам показати себе жертвою того, що відбувається. І для цього вони не гребують поширювати відверті фейки або вдаватися до провокацій, до боротьби з якими в європейських країнах виявилися не готові.

Як приклад можна навести черговий фейк про "розіп'ятого хлопчика" – начебто напад "українських біженців" на 16-річного молодика в місті Ойскірхен (передмістя Бонна) лише за те, що він розмовляв російською мовою. І нібито від отриманих травм він помер в лікарні.

Пост в соціальній мережі поширили зі словами жінки, яка цього не бачила, але їй таке розповіли. Жодного відео чи фото не було. Це повідомлення швидко поширили серед російської діаспори в Німеччині, щоб показати "звірства українців".

Однак поліція Бонна спростувала такий напад – ніхто в лікарню з такими травмами не потрапляв, і таких випадків зафіксовано не було. Правоохоронці підозрюють, що йшлося про навмисно створене "фейкове відео з метою розпалювання ненависті".

Натомість поліція тепер розшукує жінку, яке це повідомлення опублікувала. Вона, правда згодом, опублікувала нове відео, де заявила, що її "ввели в оману".

Де один приклад можливої диверсії, щоб виставити себе жертвами – історія про начебто підпал школи імені Ломоносова в Берліні. Українські експерти рекомендують не відкидати варіант диверсії.

"Мета росіян – змінити до себе ставлення європейських виборців, щоб ті тиснули на політиків, які б переглядали свою санкційну політику по відношенні до Росії", – переконаний журналіст Сергій Лещенко.

Бо хоч в Росії й заявляють, що вони готові жити під санкціями, але і їм доводиться визнавати, що робити це стає все важче.