Правоохранители говорят, что наблюдается устойчивая динамика по повышению их количества. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий начальника ювенальной полиции Украины Василия Богдана в эфире телемарафона.

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Как россияне пытаются завербовать украинских детей

По словам Богдана, на сегодня в органы Нацполиции по поводу попыток вербовки россиянами обратились почти 50 детей.

Они рассказали, что с ними через мессенджеры и соцсети связались неизвестные лица с вымышленных аккаунтов и агитировали к совершению поджогов авто военных, зданий госорганов и органов местного самоуправления, объектов гражданской и критической инфраструктуры, а также сбору различной информации. За это им обещали финансовое вознаграждение.

Богдан говорит, что подразделение ювенальной превенции Нацполиции совместно с СБУ реализует информационную кампанию по всей Украине. Он объясняет, что во время визитов в школы проводят лекции, разговоры и открытые уроки для подростков, чтобы повысить уровень их правовой осведомленности.

Кроме этого, правоохранители также работают с родителями и педагогами и объясняют им, как распознать признаки вербовки, как говорить с детьми и как действовать в случае угрозы.

Начальник ювенальной полиции отмечает, что сначала детям могут предлагать выполнять легкие задачи, к примеру, попросить собрать информацию о расположении военных объектов или расклеить листовки, которые дискредитируют ВСУ или имеют элементы российской пропаганды. Однако потом задачи могут усложнять.

К слову, ранее МОН и МВД собрали рекомендации, на что стоит обратить внимание родителям и педагогам, чтобы распознать вербовку ребенка и предотвратить нарушение закона.