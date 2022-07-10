Пропаганда кремля активно распространяется и на иностранные СМИ, чтобы создать иллюзию экспертности и правдивости.

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Что распространяли россияне на эту тему

Россия распространила материалы Daily Banner, BB-CNTV, которые, ссылаясь якобы на The Sunday Times, писали, что среди стран НАТО вроде бы наблюдается "раскол по отношению к войне в Украине".

А лояльный к России американский военный аналитик Скотт Риттер назвал саммит НАТО, на котором Россию признали самой большой угрозой безопасности Запада, "попыткой Альянса напомнить о своем существовании".

The American Conservative издали материал о том, что Байден "остался наедине в войне" с россией.

Также кремлевские медиа, ссылаясь на заявление депутата Европарламента Тьери Мариани, писали о бесполезности расходов на послевоенное восстановление Украины.

Американский ученый Дуг Бендоу продолжает настаивать на том, что прекращение поставок Украине вооружения – вроде бы единственный путь к миру.

Россия созывает Совбез ООН, чтобы дискредитировать Украину

россияне планируют в ООН созвать встречу Совбеза, чтобы дискредитировать Украину. Там планируют рассказывать о том, как в Украине преуспевает "неонацизм". Сама встреча запланирована на 11 июля в Нью-Йорке. Она получила название "Неонацизм и радикальный национализм: исследование первопричин кризиса в Украине".

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