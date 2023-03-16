Представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге заявил, что Россия разрабатывает наступательное биологическое оружие. Его доклад опубликован на официальном сайте американского правительства.

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Россияне разрабатывают наступательное биологическое оружие

Несмотря на то, что разработка и поддержание биологического оружия является нарушением Конвенции о биологическом оружии, Кремль от этой программы не отказался.

Соединенные Штаты считают, что Россия продолжает поддерживать программу наступательного биологического оружия с нарушением своих обязательств, взятых при подписании Конвенции о биологическом оружии,

– сказал Прайс.

Он отметил, что пытаясь оправдать свою агрессию, Россия распространяет фейки о так называемых лабораториях биологического оружия в Украине. Так же поступал ранее Советский Союз.

Россия, как и Советский Союз к ней, в течение десятилетий выдвигала ошибочные заявления о биологическом оружии, пытаясь вызвать недоверие к мирным глобальным усилиям и учреждениям общественного здравоохранения, противодействующим биологическим угрозам,

– сказал представитель Гостепартамента.

С 2022 года количество фейков о биологическом оружии возросло в разы

Нед Прайс заметил, что после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года интенсивность пропаганды и дезинформации о биологическом оружии от россиян значительно возросла. Он объяснил, что Кремль пытался отвлечь внимание от своего вторжения в Украину, уменьшить международную поддержку Украины и "оправдать свою неоправданную войну".

Для этого Кремль создал контролируемые им СМИ, информационные сайты, связанные с российской разведкой, и специально придумал "экспертов".

Эти субъекты работают вместе, чтобы постоянно по капле наполнять информационную среду лживыми нарративами с целью создания иллюзии большого количества повторяющих друг друга голосов. Кремль также скармливает эти нарративы народа России, пытаясь создать ложную реальность, в которой он якобы был "вынужден" вмешаться, защитить граждан России от внешних врагов,

– добавил Прайс.