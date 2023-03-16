Представник Держдепартаменту США Нед Прайс під час брифінгу заявив, що Росія розробляє наступальну біологічну зброю. Його доповідь опублікована на офіційному сайті американського уряду.

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Росіяни розробляють наступальну біологічну зброю

Попри те, що розробка та підтримка біологічної зброї є порушенням Конвенції про біологічну зброю, Кремль від цієї програми не відмовився.

Сполучені Штати вважають, що Росія продовжує підтримувати програму наступальної біологічної зброї з порушенням своїх зобов'язань, взятих під час підписання Конвенції про біологічну зброю,

– сказав Прайс.

Він зауважив, що намагаючись виправдати свою агресію, Росія поширює фейки про так звані лабораторії біологічної зброї в Україні. Так само робив раніше Радянський Союз.

Росія, як і Радянський Союз до неї, протягом десятиліть висувала хибні заяви про біологічну зброю, намагаючись викликати недовіру до мирних глобальних зусиль та установ громадської охорони здоров'я, які протидіють біологічним загрозам,

– сказав представник Держтепартаменту.

Від 2022 кількість фейків про біологічну зброю зросла в рази

Нед Прайс помітив, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року інтенсивність пропаганди та дезінформації про біологічну зброю від росіян значно зросла. Він пояснив, що так Кремль намагався відвернути увагу від свого вторгнення в Україну, зменшити міжнародну підтримку України та "виправдати свою невиправдану війну".

Для цього Кремль створив контрольовані ним ЗМІ, інформаційні сайти, пов'язані з російською розвідкою, і спеціально вигадав "експертів".

Ці суб'єкти працюють разом, щоб постійно по краплі наповнювати інформаційне середовище брехливими наративами з метою створення ілюзії великої кількості голосів, що повторюють один одного. Кремль також згодовує ці наративи народу Росії, намагаючись створити неправдиву реальність, в якій він нібито був "вимушений" втрутитися, захистити громадян Росії від зовнішніх ворогів,

– додав Прайс.