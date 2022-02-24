Страна-агрессор пытается распространять дезинформацию, используя фотографии 8-летней давности. Об этом сообщает украинский телеграм-канал "Оперативный ВСУ".

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Российские пропагандисты обнародовали фотоснимок с триколором на Харьковском областном совете. Однако это фото сделано еще в 2014 году, тогда тряпку агрессора быстро сорвали со здания.

Орда распространяет фотографии с 2014 года, как сегодняшние,

– указали в телеграме "Оперативный ВСУ."

Россия распространяет фейки: где смотреть достоверную информацию

Пропаганда страны-агрессора распространяет циничные и наглые фейки о нашем государстве и вооруженных силах Украины. Мининфраструктуры подготовил источники надежной и достоверной информации:

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.



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