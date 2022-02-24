Країна-агресор намагається розповсюджувати дезінформацію, використовуючи фотографії 8-річної давнини. Про це повідомляє український телеграм-канал "Оперативний ЗСУ".

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Російські пропагандисти оприлюднили світлину з триколором на Харківській обласній раді. Однак це фото зроблене ще у 2014 році, тоді ганчірку агресора швидко зірвали з будівлі.

Орда розповсюджує фотографії з 2014 року, як сьогоднішні,

– вказали у телеграмі "Оперативний ЗСУ."

Росія розповсюджує фейки: де дивитися достовірну інформацію

Пропаганда країни-агресора поширює цинічні та нахабні фейки про нашу державу та Збройні сили України. Мінінфраструктури підготував джерела надійної та достовірної інформації:

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.



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