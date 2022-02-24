Країна-агресор намагається розповсюджувати дезінформацію, використовуючи фотографії 8-річної давнини. Про це повідомляє український телеграм-канал "Оперативний ЗСУ".
Читайте також Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Російські пропагандисти оприлюднили світлину з триколором на Харківській обласній раді. Однак це фото зроблене ще у 2014 році, тоді ганчірку агресора швидко зірвали з будівлі.
Орда розповсюджує фотографії з 2014 року, як сьогоднішні,
– вказали у телеграмі "Оперативний ЗСУ."
Росія розповсюджує фейки: де дивитися достовірну інформацію
Пропаганда країни-агресора поширює цинічні та нахабні фейки про нашу державу та Збройні сили України. Мінінфраструктури підготував джерела надійної та достовірної інформації:
- Офіс Президента України;
- Генштаб Збройних Сил України;
- Кабінет Міністрів України;
- Міністерство оборони України;
- Міністерство внутрішніх справ;
- Національна поліція;
- ДСНС;
- Держприкордонслужба;
- Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки;
- Держслужба спецзв'язку;
- Сухопутні війська ЗСУ;
- Військово-морські сили ЗСУ;
- Територіальна оборона;
- Усі поклики на сторінки у соціальних мережах.