По меньшей мере 3 англоязычных сайта используют российские разведслужбы. Они размещают на них фейки, связанные с пандемией COVID-19.

Об этом анонимно заявили американские чиновники, сообщило агентство Associated Press.

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Российские фейки зафиксировали в конце мая и в начале июля на таких сайтах:

InfoRos.ru;

Infobrics.org;

OneWorld.press.

Там было опубликовано более 150 статей. В текстах рассказывали о конспирологических теориях, в частности, китайские утверждения о том, что COVID-19 создали, как биологическое оружие в американской военной лаборатории. Интересно то, что появляются комментарии, в которых рассказывают, что российское медицинское оборудование, доставленное в США, способствует улучшению отношений 2 стран.

► Что говорят американские чиновники

Американские чиновники уверены, что Россия пытается подорвать усилия США по преодолению коронакризиса. Особенно, накануне выборов президента. Стоит отметить, что кроме COVID-19 внимание сосредоточено и на американских новостях, глобальной политике и актуальных историях.

Американские чиновники, заявившие о дезинформации, говорили на условиях анонимности. Дело в том, что они не имеют полномочий выступать публично.

В издании AP назвали имена организаторов публикаций:

Денис Тюрин;

Александр Старунский.

Как заявили в издании, эти люди возглавляли агентство InfoRos и ранее служили в Главном разведывательном управлении РФ. Они специализируются на военной психологической разведке.

Один из сайтов принадлежит российскому правительству

Сайт InfoRos.ru принадлежит российскому правительству. Однако 2 других сайта формально независимы. ФБР расследует связи еще одного интернет-издания Strategic Culture Foundation со Службой внешней разведки России. Причиной стала одна статья, которая появилась на этом сайте в мае. В ней негативно говорилось об Эвелине Фаркас, которая работала в администрации Барака Обамы. Она известна своими критическими высказываниями в адрес Кремля.

Однако сайт OneWorld.press отрицал то, что может быть каким-то образом связан с российской разведкой.