Щонайменше 3 англомовні сайти використовують російські розвідслужби. Вони розміщують на них фейки, пов’язані з пандемією COVID-19.

Про це анонімно заявили американські чиновники, повідомило агентство Associated Press.

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Російські фейки зафіксували наприкінці травня та на початку липня на таких сайтах:

InfoRos.ru;

Infobrics.org;

OneWorld.press.

Там було опубліковано понад 150 статей. У текстах розповідали про конспірологічні теорії, зокрема, китайські твердження про те, що COVID-19 створили як біологічну зброю в американській військовій лабораторії. Цікавим є те, що з'являються коментарі, у яких розповідають, що російське медичне обладнання, доставлене в США, сприяє поліпшенню відносин 2 країн.

► Що кажуть американські посадовці

Американські урядовці впевнені, що Росія намагається підірвати зусилля США з подолання коронакризи. Особливо, напередодні виборів президента. Варто зазначити, що окрім COVID-19 увага зосереджена й на американських новинах, глобальній політиці та актуальних історіях.

Американські посадовці, які заявили про дезінформацію, говорили на умовах анонімності. Річ у тім, що вони не мають повноважень виступати публічно.

У виданні AP назвали імена організаторів публікацій:

Денис Тюрін;

Олександр Старунський.

Як ствердили у виданні, ці люди очолювали агентство InfoRos і раніше служили в Головному розвідувальному управлінні РФ. Вони спеціалізуються на військовій психологічній розвідці.

Один з сайтів належить російському уряду

Сайт InfoRos.ru належить російському уряду. Однак 2 інші сайти формально є незалежними. ФБР розслідує зв’язки ще одного інтернет-видання Strategic Culture Foundation зі Службою зовнішньої розвідки Росії. Причиною стала одна стаття, яка з'явилась на цьому сайті у травні. У ній негативно йшлось про Евеліну Фаркас, яка працювала в адміністрації Барака Обами. Вона відома своїми критичними висловлюваннями на адресу Кремля.

Однак сайт OneWorld.press заперечив те, що може бути у якийсь спосіб пов’язаний з російською розвідкою.