Ответные санкции: Россия расширила ограничения против Евросоюза из-за отравления Навального
Москва отреагировала на санкции ЕС из-за отравления оппозиционера Алексея Навального новыми расширенными ограничениями. Европейские санкции в Кремле считают незаконными.
Россия запретила въезд для представителей стран ЕС
Ранее Евросоюз ввел карательные ограничения против российских чиновников и научно-исследовательского института органической химии и технологий. Россия раскритиковала и назвала предвзятыми. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел России.
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Российская сторона на основе принципа взаимности приняла решение о расширении списка представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ. В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в пределах ЕС,
– говорится в сообщении МИД.
Из-за санкций на ковер в МИД России вызвали дипломатов из представительств Германии, Франции и Швеции – для вручения нот.
Навальный обнародовал запись разговора со своим вероятным отравителем
Отметим, что 21 декабря Алексей Навальный обнародовал запись разговора со своим предполагаемым отравителем. Константин Кудрявцев является работником ФСБ и специалистом по химзащите. В Федеральной Службе безопасности запись назвали сфальсифицированной и начали проверку.
Что известно об отравлении Навального?Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа 2020 года. Российские медики версию отравления отвергли. Оппозиционера перевезли на лечение в Германию в "Шарите". Европейские эксперты подтвердили, что Навального отравили "Новичком". Сам оппозиционер уверен, что в этом виноват президент России Владимир Путин.
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