Москва отреагировала на санкции ЕС из-за отравления оппозиционера Алексея Навального новыми расширенными ограничениями. Европейские санкции в Кремле считают незаконными.

Россия запретила въезд для представителей стран ЕС

Ранее Евросоюз ввел карательные ограничения против российских чиновников и научно-исследовательского института органической химии и технологий. Россия раскритиковала и назвала предвзятыми. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел России.

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Российская сторона на основе принципа взаимности приняла решение о расширении списка представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ. В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в пределах ЕС,

– говорится в сообщении МИД.

Из-за санкций на ковер в МИД России вызвали дипломатов из представительств Германии, Франции и Швеции – для вручения нот.

Навальный обнародовал запись разговора со своим вероятным отравителем

Отметим, что 21 декабря Алексей Навальный обнародовал запись разговора со своим предполагаемым отравителем. Константин Кудрявцев является работником ФСБ и специалистом по химзащите. В Федеральной Службе безопасности запись назвали сфальсифицированной и начали проверку.

Больше о деталях разговора можно прочитать здесь.