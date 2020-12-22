Санкції у відповідь: Росія розширила обмеження проти Євросоюзу через отруєння Навального
Москва відреагувала на санкції ЄС через отруєння опозиціонера Олексія Навального новими розширеними обмеженнями. Європейські санкції у Кремлі вважають незаконними.
Росія заборонила в'їзд для представників країн ЄС
Раніше Євросоюз увів каральні обмеження проти російських чиновників і науково-дослідного інституту органічної хімії та технологій. Їх Росія розкритикувала та назвала упередженими. Про це повідомили у міністерстві закордонних справ Росії.
До теми Політичний Чорнобиль Путіна, або Навіщо ФСБ труси Навального
Російська сторона на основі принципу взаємності ухвалила рішення про розширення відповідного списку представників країн-членів ЄС, яким заборонений в'їзд на територію РФ. До нього увійшли ті, хто причетний до нагнітання антиросійської санкційної активності в межах ЄС,
– мовиться у повідомленні МЗС.
Через санкції на килим у МЗС Росії викликали дипломатів з представництв Німеччини, Франції та Швеції – для вручення нот.
Навальний оприлюднив запис розмови зі своїм ймовірним отруювачем
Зазначимо, що 21 грудня Олексій Навальний оприлюднив запис розмови зі своїм ймовірним отруювачем. Костянтин Кудрявцев є працівником ФСБ та фахівцем з хімзахисту. У Федеральній службі безпеки запис назвали сфальсифікованим і розпочали перевірку.
Що відомо про отруєння Навального?Олексію Навального стало погано під час перельоту з Томська до Москви 20 серпня 2020 року. Російські медики версію отруєння відкинули. Опозиціонера перевезли на лікування до Німеччини у "Шаріте". Європейські експерти підтвердили, що Навального отруїли "Новачком". Сам опозиціонер впевнений, що у цьому винен президент Росії Володимир Путін.
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