Россия хочет создать 20 дронопортов для атак на Украину: Криволап раскрыл планы врага

Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала рассказал, сколько таких объектов планируют создать россияне и как они намерены организовать массовые запуски. Он также объяснил, почему уничтожение дронопортов может существенно повлиять на возможности противника атаковать украинские города.

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Россия планирует увеличить количество дронопортов до 20

Когда российская армия начала массово применять "Шахеды", она использовала примерно восемь основных пусковых площадок. Они располагались на разных направлениях, в частности в Приморско-Ахтарске, а также в оккупированном Крыму – в Гвардейском и вблизи мыса Чауда.

Впоследствии Москва решила значительно увеличить количество ударных беспилотников. По словам Криволапа, россияне рассматривали планы производства примерно трех тысяч реактивных дронов и двух с половиной тысяч обычных поршневых "Шахедов". Для обеспечения таких объемов атак имеющихся пусковых площадок стало недостаточно.

Россияне пришли к выводу, что им нужно построить еще около 12 дронопортов, чтобы довести количество этих пусковых площадок до 20. Чтобы иметь возможность диверсификации и обеспечить те объемы вооружения, которые они хотят по нам запускать– пояснил Криволап.

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В этих расчетах эксперт не учитывает беспилотники-имитаторы, в частности "Герберы", которые россияне применяют в качестве ложных целей, для разведки или создания помех. Речь идет о расширении инфраструктуры прежде всего для дронов, способных непосредственно поражать украинские объекты.

Для запусков "Гераней" используют 85-метровые конструкции

Россияне также меняют оборудование, с помощью которого запускают реактивные беспилотники. Криволап рассказал о примерно 85-метровой направляющей, которую противник демонстрировал на международной выставке для запуска "Гераней-4" и "Гераней-5".

На первый взгляд, такая конструкция не представляет особых технических сложностей и напоминает длинную балку, установленную на земле. Однако ее назначение связано с желанием россиян упростить организацию массовых запусков.

Потом я понял, что они используют ее для того, чтобы запускать большое количество ракет из одной системы, не прибегая к запускам с автомобилей или из контейнеров. Это оказалось для них довольно сложной операцией– рассказал авиационный эксперт.

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Такой дронопорт россияне обустроили в Цимбалово, однако украинские военные уже нанесли по нему серьезный удар. Теперь противник расширяет пусковую инфраструктуру в Миллерово Ростовской области.

Криволап предположил, что дрон-порт в Миллерово также может оказаться под украинским ракетным ударом. Эксперт ожидает значительного повреждения этого объекта, ведь россияне продолжают наращивать количество пусковых конструкций.

Уничтожение такой инфраструктуры важно для ограничения масштабов российских атак. Без поражения дронопортов противник, по оценке Криволапа, будет продолжать строить новые площадки и увеличивать количество оборудования для запуска ударных беспилотников.

Криволап о новых площадках России: смотрите видео