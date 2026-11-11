Росія хоче створити 20 дронопортів для атак на Україну: Криволап розкрив плани ворога

Авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу розповів, скільки таких об'єктів планують створити росіяни та як вони хочуть організувати масові запуски. Він також пояснив, чому знищення дронопортів може суттєво вплинути на можливості противника атакувати українські міста.

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Росія планує збільшити кількість дронопортів до 20

Коли російська армія почала масово застосовувати "Шахеди", вона використовувала приблизно вісім основних пускових майданчиків. Вони розташовувалися на різних напрямках, зокрема у Приморсько-Ахтарську, а також в окупованому Криму – у Гвардійському та поблизу мису Чауда.

Згодом Москва вирішила значно наростити кількість ударних безпілотників. За словами Криволапа, росіяни розглядали плани виробництва приблизно трьох тисяч реактивних дронів і двох із половиною тисяч звичайних поршневих "Шахедів". Для забезпечення таких обсягів атак наявних пускових майданчиків стало недостатньо.

Росіяни прийшли до висновку, що їм треба побудувати ще близько 12 дронопортів, щоб довести кількість цих пускових майданчиків до 20. Щоб мати можливість диверсифікації та забезпечити ті обсяги озброєння, які вони хочуть по нас запускати– пояснив Криволап.

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У цих розрахунках експерт не враховує безпілотники-імітатори, зокрема "Гербери", які росіяни застосовують як хибні цілі, для розвідки або створення перешкод. Ідеться про розширення інфраструктури насамперед для дронів, здатних безпосередньо уражати українські об'єкти.

Для запусків "Гераней" використовують 85-метрові конструкції

Росіяни також змінюють обладнання, за допомогою якого запускають реактивні безпілотники. Криволап розповів про приблизно 85-метрову напрямну, яку противник демонстрував на міжнародній виставці для запуску "Гераней-4" та "Гераней-5".

На перший погляд, така конструкція не має особливих технічних складнощів і нагадує довгу балку, встановлену на землі. Проте її призначення пов'язане з бажанням росіян спростити організацію масових запусків.

Потім я зрозумів, що вони її використовують для того, щоб запускати велику кількість з однієї системи, не використовуючи запуски з автомобілів чи контейнерів. Це для них виявилося досить складною операцією– розповів авіаційний експерт.

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Один із таких дронопортів росіяни облаштували в Цимбаловому, проте українські військові вже завдали по ньому серйозного удару. Тепер противник розширює пускову інфраструктуру в Міллеровому Ростовської області.

Криволап припустив, що дронопорт у Міллеровому також може опинитися під українським ракетним ударом. Експерт очікує значного пошкодження цього об'єкта, адже росіяни продовжують нарощувати кількість пускових конструкцій.

Знищення такої інфраструктури важливе для обмеження масштабів російських атак. Без ураження дронопортів противник, за оцінкою Криволапа, продовжуватиме будувати нові майданчики та збільшувати кількість обладнання для запуску ударних безпілотників.

Криволап про нові майданчики Росії: дивіться відео