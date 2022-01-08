Кто организовал протесты?

Кремль уверяет, что ввел свои войска, чтобы стабилизировать ситуацию в стране, обеспечить безопасность мирных граждан, а также разблокировать и вернуть под контроль казахстанских властей важные объекты критической инфраструктуры. Однако так ли это на самом деле? Мотивы и цели интервенции блока ОДКБ обсудили вместе с Евгением Магдой, директором Института мировой политики.

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Предполагаю, что протесты в Казахстане организовали Россия и Токаев (действующий лидер Казахстана – 24 канал), чтобы ослабить позиции президента Назарбаева и лишить его должности главы Совета безопасности,

– подчеркивает политолог.

По мнению Магды, благодаря обострению ситуации в Казахстане Касым-Жомарт Токаев взял власть в свои руки, а Россия получила возможность под флагами ОДКБ защищать полигон Сары-Шаган для ракетного оружия, а также космодром "Байконур".

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Евгений Магда: "Страны Запада будут реагировать на события в Казахстане глубоким беспокойством, ведь Европейский Союз по состоянию на сегодня не выстроил в Центральной Азии программу "Восточного партнерства" / Фото – NEXTA

Директор Института мировой политики подчеркивает, что таким образом Россия "последовательно расширяет собственный периметр" накануне переговоров относительно гарантий безопасности.

К сожалению, страны Запада будут реагировать на события в Казахстане глубоким беспокойством, ведь Европейский Союз по состоянию на сегодня не выстроил в Центральной Азии программу "Восточного партнерства". Прежде всего надо думать, как на протесты будет реагировать Китай, который занимается вопросами транзита в Европу,

– говорит Магда.

Цены на природный газ не изменятся

В то же время политолог уверяет, что конфликт в Казахстане существенно не повлияет на цены на природный газ и нефть, поскольку в этом регионе не добывают в большом масштабе эти горючие полезные ископаемые.

Сравнивать нынешние протесты в Казахстане с забастовкой 2011 года сложно, поскольку любые сравнения страдают на условность и относительность. Тогдашние демонстрации в Жанаозене привлекли внимание и показали мировому сообществу, что в стране не все так хорошо, как кажется на первый взгляд,

– резюмирует Евгений Магда.

Интересные факты:

Мирные протесты, требования демократии и ненависть к клану Назарбаева вывели на улицы десятки тысяч людей.

Журналистка Orda.kz Гульнара Бажкенова рассказала, что бывший президент республики Нурсултан Назарбаев и члены его семьи покинули Казахстан.

Токаев сделал серию твитов на английском языке и заявил, что беспорядки организовали "бандиты" и "террористы".

В соцсетях активно распространяют пост архитектора Айдара Эргали, который рассказал, что "титушек и мародеров запустила власть, чтобы слить протестное движение, чтобы утопить его в крови".

Работу всех банков в Казахстане приостановили на фоне массовых протестов. Акции одного из крупнейших банков – Halyk bank – всего за день обвалились на 20%.

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