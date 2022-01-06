Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илия Куса считает, что в охваченном протестами Казахстане возможно "закручивание гаек".

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"Люди очень сильно ожесточились относительно своих доходов и это отразилось на стабильности многих стран. Казахстан не является уникальным примером, где есть большое расслоение между богатыми и бедными, где есть социально-экономические проблемы, где небольшие зарплаты, хотя страна богатая на ресурсы", – рассказал он.

По его словам, люди знают, что основные доходы от нефтегазового сектора идут двум-трем компаниям, которые контролируются семьей Назарбаева и это раздражает граждан.

Напомним, 19 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев объявил, что уходит в отставку. Он был лидером Казахстаном с 1990 года и пять раз выигрывал президентские выборы. 20 марта 2019 года Касым-Жомарт Токаев принес присягу и вступил в должность президента Казахстана, а летом он же одержал победу на досрочных выборах.

Кланы и племена

Квази-авторитаризм в Казахстане всегда будет сохраняться, даже если они перейдут к парламентской системе. В Казахстане не будет подлинной демократии, потому что страна достаточно сложная и политическая система Казахстана зависит от клановой разделенности,

– пояснил он.

Илья Куса напомнил, что страна все еще разделена на кланы и племена. "Из-за этого всегда политическая власть в Казахстане формировалась в результате компромиссов между этими разными элитно-региональными этническими группами", – добавил эксперт.

При этом, по его словам, повторения ситуации в Беларуси не будет, так как страны абсолютно разные.

"Сейчас вопрос стоит в том, кто кого победит на этом фоне, если протесты не выйдут из-под контроля. Либо новый президент усилит свои позиции и возьмет под контроль силовой аппарат институции, механизм распределения ресурсов, либо наоборот он покажет, что он не может контролировать ситуацию, и его уберут. Вопрос лишь в том, какая элитная группа будет в итоге руководить Казахстаном, а не в том какая будет система – демократическая или авторитарная", – считает Куса.

Западу ситуация пока неинтересна?

Примечательно, что Казахстан сейчас находится не в фокусе политики Соединенных Штатов и Европейского Союза.

Запад будет минимально реагировать, если ситуация не выйдет из-под контроля, поскольку у западных стран нет каких-то сиюминутных интересов, кроме коммерческих. Если компании стран Запада останутся на рынке, то им вообще все равно, кто будет у власти,

– говорит Илия Куса.

По его словам, остальные игроки, Китай и Россия, будут поддерживать и стоять за сохранения нынешней политической структуры. "Дестабилизация ситуации в Казахстане им не нужна и не выгодна", – считает эксперт.

Цены на нефть и природный газ не изменятся вследствие протестов, если ситуация не будет совсем печальной и, если не дойдет до гражданской войны, уверен Куса.

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"Это социальный протест по своей природе. Люди выходят не за идеологию, политическую партию, лидера или какие-то ценности, а под воздействием условного "холодильника" – плохих условий жизни", – акцентировал он.

Институт будущего, в прогнозе на 2021 год ожидали, что как раз это будет мировым трендом, потому что пандемия COVID-19 очень сильно обострила вопросы справедливости, вопросы экономического равенства, социального расслоения.

Народный протест

"На самом деле, такая ситуация во многих странах, в том числе в Украине, России, Беларуси. Поэтому в каком-то смысле этот протест – это то, что должно было начаться после COVID. Такие протесты, как правило, не имеют политических лидеров, не имеют какой-то идеологии, не имеют каких-то четких видений о будущем, каких-то четких планов, требований", – считает Куса.

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Он назвал митинги «волной негодования социального характера», а не структурированным протестом. "Эту волну трудно контролировать, однако ею легко манипулировать, потому что тут работают очень просты месседжы и нарративы. Поэтому, это – народный протест в полном понимании этого слова", – резюмировал эксперт.

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