Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илия Куса считает, что в охваченном протестами Казахстане возможно "закручивание гаек".
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"Люди очень сильно ожесточились относительно своих доходов и это отразилось на стабильности многих стран. Казахстан не является уникальным примером, где есть большое расслоение между богатыми и бедными, где есть социально-экономические проблемы, где небольшие зарплаты, хотя страна богатая на ресурсы", – рассказал он.
По его словам, люди знают, что основные доходы от нефтегазового сектора идут двум-трем компаниям, которые контролируются семьей Назарбаева и это раздражает граждан.
Кланы и племена
Квази-авторитаризм в Казахстане всегда будет сохраняться, даже если они перейдут к парламентской системе. В Казахстане не будет подлинной демократии, потому что страна достаточно сложная и политическая система Казахстана зависит от клановой разделенности,
– пояснил он.
Илья Куса напомнил, что страна все еще разделена на кланы и племена. "Из-за этого всегда политическая власть в Казахстане формировалась в результате компромиссов между этими разными элитно-региональными этническими группами", – добавил эксперт.
Новые видео из Казахстана.— Протесты в мире (@worldprotest_tg) January 4, 2022
Алмата. #Kazakhstan #назарбаев #токаев pic.twitter.com/jn9aba2J6t
При этом, по его словам, повторения ситуации в Беларуси не будет, так как страны абсолютно разные.
"Сейчас вопрос стоит в том, кто кого победит на этом фоне, если протесты не выйдут из-под контроля. Либо новый президент усилит свои позиции и возьмет под контроль силовой аппарат институции, механизм распределения ресурсов, либо наоборот он покажет, что он не может контролировать ситуацию, и его уберут. Вопрос лишь в том, какая элитная группа будет в итоге руководить Казахстаном, а не в том какая будет система – демократическая или авторитарная", – считает Куса.
Западу ситуация пока неинтересна?
Примечательно, что Казахстан сейчас находится не в фокусе политики Соединенных Штатов и Европейского Союза.
Запад будет минимально реагировать, если ситуация не выйдет из-под контроля, поскольку у западных стран нет каких-то сиюминутных интересов, кроме коммерческих. Если компании стран Запада останутся на рынке, то им вообще все равно, кто будет у власти,
– говорит Илия Куса.
По его словам, остальные игроки, Китай и Россия, будут поддерживать и стоять за сохранения нынешней политической структуры. "Дестабилизация ситуации в Казахстане им не нужна и не выгодна", – считает эксперт.
Цены на нефть и природный газ не изменятся вследствие протестов, если ситуация не будет совсем печальной и, если не дойдет до гражданской войны, уверен Куса.
Эксперт рассказал, что может привести к эскалации / Фото UA-Report
"Это социальный протест по своей природе. Люди выходят не за идеологию, политическую партию, лидера или какие-то ценности, а под воздействием условного "холодильника" – плохих условий жизни", – акцентировал он.
Народный протест
"На самом деле, такая ситуация во многих странах, в том числе в Украине, России, Беларуси. Поэтому в каком-то смысле этот протест – это то, что должно было начаться после COVID. Такие протесты, как правило, не имеют политических лидеров, не имеют какой-то идеологии, не имеют каких-то четких видений о будущем, каких-то четких планов, требований", – считает Куса.
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Он назвал митинги «волной негодования социального характера», а не структурированным протестом. "Эту волну трудно контролировать, однако ею легко манипулировать, потому что тут работают очень просты месседжы и нарративы. Поэтому, это – народный протест в полном понимании этого слова", – резюмировал эксперт.
Основные факты
- Протестные акции начались после Нового года в городе Жанаозене (на западе Казахстана), а уже 4 января ситуация обострилась настолько, что митинги охватили большую часть страны.
- Повышение в два раза цен на сжиженный газ стало только толчком к акциям граждан - протест превратился в политическую акцию.
- 5 января 2022 года правительство было отправлено в отставку,
- Токаев обратился в Организацию Договора коллективной безопасности (Беларусь, Армения, Таджикистан, Кыргызстан, Россия и Казахстан). Токаев попросил эти страны ввести войска.