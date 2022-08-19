Много гонора без повода
Не пропустите Минус БТГр и не только: ВСУ поразили статистикой охоты на оккупантов за день
И здесь нужно поднять самолет, улететь в море (где также корабли НАТО), там разогнаться, набрать высоту и пустить ракету.
В прятки сыграть не получится
Может, можно там где-то спрятать в лесопосадке или плотной застройке пусковую наземного "Искандера". Может, поставить где-нибудь "Смерчи" тихонько выйдет и вовремя вывести их для удара куда-то.
Теперь ВСУ смогут видеть оккупантов даже сквозь стены
Но МиГ-31 (большой самолет, хоть это и неважно) никуда не утаишь на том клочке земли. Тем более на нем не взлетишь незамеченно и не выписываешь час пируэты.
Во время войны МиГ-31 там – смертник. Ну а пугать надо тем, что противник будет считать страшным, а не тупым.
PS Крым – это Украина.
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