Кроме того, в результате обстрелов разрушены помещения почетных консульств Словении, Азербайджана и Албании в Харькове, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Министерство иностранных дел Украины отмечает, что они решительно осуждают обстрелы вооруженными силами России помещений иностранных дипломатических учреждений в Украине.

Вооруженная атака России на помещения дипломатических миссий является грубым нарушением международного гуманитарного права, Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях,

– говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что украинская сторона привлечет факты разрушения помещений иностранных дипломатических учреждений на территории Украины к искам против России в международных судебных инстанциях, чтобы привлечь страну-агрессора к максимальной ответственности за ее преступления. Призываем международное сообщество осудить Россию за варварские обстрелы гражданских объектов в Украине, в результате которых погибают и получают ранения гражданские люди, в том числе дети. Напомним, что оккупанты сознательно блокируют подвоз еды и поставку воды. Так, в Мариуполе от обезвоживания умер ребенок.

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