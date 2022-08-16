россияне из последних сил пытаются замаскировать свои проблемы и поражения на фронтах войны с Украиной. Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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россия – больше не одно целое

По его мнению, в настоящее время кремлю удается все это удерживать, но есть надежда, что очень скоро уже невозможно будет скрыть, что поражение россии в войне началось.

Отвечая на вопрос о том, верят ли сейчас россияне своей власти, Геннадий Гудков заявил, что сейчас уже нельзя говорить о России как об одном целом.

Мы дожили до того, что сейчас общество расколото и фрагментировано до такого уровня, что это вообще разные страны. Глядя, о ком мы говорим. Если говорить о быдло-массе, "ядерный" электорат путина – да, эти продолжают верить,

– объяснил российский оппозиционер.

Геннадий Гудков о Крыме, провалах россии и планах путина – смотрите видео

россияне пропаганде верят больше, чем родным

В качестве примера того, насколько сильно россияне верят государственной пропаганде, оппозиционер вспомнил перехваченный разговор русского военного с матерью.

Женщина в разговоре начала рассказывать сыну об "украинских нацистах, убивающих людей", а ее сын, который сам является членом террористической армии, уверяет, что все – ровно наоборот.

"Вот что можно сделать с этими людьми, когда им родной ребенок звонит и рассказывает все, а они ни во что не верят, кроме того, что показывают по зомбо-ящику?" – риторически спросил Геннадий Гудков.

Он выразил убеждение, что эту массу людей в России невозможно перевоспитать. Поэтому именно их и нужно "демилитаризовать, денацифицировать и предоставить медицинско-политическое лечение".

Как российская пропаганда объясняет свои поражения