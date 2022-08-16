росіяни з останніх сил намагаються замаскувати свої проблеми й поразки на фронтах війни з Україною. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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росія – більше не одне ціле

На його думку, наразі кремлю вдається це все втримувати, але є надія, що дуже скоро вже неможливо буде приховати, що поразка росії у війні розпочалась.

Відповідаючи на запитання про те, чи нині росіяни вірять своїй владі, Геннадій Гудков заявив, що нині вже не можна говорити про росію як про одне ціле.

Ми дожили до того, що зараз суспільство розколоте й фрагментоване до такого рівня, що це взагалі різні країни. Дивлячись, про кого ми говоримо. Якщо говорити про бидло-масу, "ядерний" електорат путіна – так, ці продовжують вірити,

– пояснив російський опозиціонер.

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росіяни пропаганді вірять більше, ніж рідним

Як приклад того, наскільки сильно росіяни вірять державній пропаганді, опозиціонер пригадав перехоплену розмову російського військового з матір'ю.

Жінка в розмові почала розповідати сину про "українських нацистів, які вбивають людей", а її син, який сам є членом терористичної армії, запевняє, що все – рівно навпаки.

"От що можна зробити з цими людьми, коли їм рідна дитина дзвонить і розповідає все, а вони ні в що не вірять, крім того, що показують по зомбо-ящику?" – риторично запитав Геннадій Гудков.

Він висловив переконання, що цю масу людей у росії неможливо перевиховати. Тому саме їх і потрібно "демілітаризувати, денацифікувати та надати медично-політичне лікування".

Як російська пропаганда пояснює свої поразки