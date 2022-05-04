Именно из Изюма для российских оккупантов открываются две дороги. Одна – на Славянск и Краматорск, который рядом. Вторая дорога – на Барвенково, откуда можно будет зайти украинским силам в Славянске с тыла.

Обратите внимание В Запорожье ВСУ уничтожили более сотни россиян: их тела доставили в морг в Горловке

Для атаки и продвижения вдоль северной оси Донбасса Россия развернула под Изюмом 22 батальонные тактические группы. Такие данные приводит британская разведка.

Важно! Обычно в России каждая батальонная тактическая группа имеет примерно 600 – 800 офицеров и солдат, из которых примерно 200 пехотинцев, оснащенных транспортными средствами, обычно включают примерно 10 танков и 40 боевых машин пехоты. Для атаки россияне собрали от 13 до 18 тысяч военных и около одной тысячи бронетехники.



В общей сложности Россия в августе 2021 года заявляла о наличии 170 батальонных тактических групп. Сколько из них осталось после 70 дней войны против Украины – неизвестно.

В британской разведке отмечают, что пока целью российских захватчиков является захват Краматорска и Северодонецка.

"Захват этих мест консолидирует российский военный контроль над северо-восточным Донбассом и станет плацдармом для их усилий по отсечению украинских сил в регионе", – заявили в британской разведке.

О наступлении со стороны Изюма в сторону Славянска подтверждают и в Генштабе ВСУ. Там сообщили, что 3 мая противник пытался вести наступательные действия в направлении населенного пункта Довгенькое. Оно на трассе между Изюмом и Славянском как раз на границе Харьковской и Донецкой областей. Но без успехов.

Стоит добавить, что 3 мая только на территории Донецкой и Луганской областей были отбиты двенадцать атак врага, уничтожены шесть танков, пять артиллерийских систем (три из них – реактивные системы залпового огня), пятнадцать единиц боевой бронированной техники и девять единиц автомобильной техники противника. Есть у противника потери и по другим направлениям.

Смотрите видео о намерениях России относительно оккупации Донбасса