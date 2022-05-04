Саме з Ізюма для російських окупантів відкриваються дві дороги. Одна – на Слов'янськ та Краматорськ, який поруч. Друга дорога – на Барвінкове, звідки можна буде зайти українським силам в Слов'янську з тилу.
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Для атаки та просунення вздовж північної осі Донбасу, Росія розгорнула під Ізюмом 22 батальйонні тактичні групи. Такі дані наводить британська розвідка.
У британській розвідці зазначають, що поки ціллю російських загарбників є захопити Краматорськ та Сєвєродонецьк.
"Захоплення цих місць консолідує російський військовий контроль над північно-східним Донбасом і стане плацдармом для їх зусиль по відсіканню українських сил у регіоні", – заявили у британській розвідці.
Про наступ зі сторони Ізюму в сторону Слов'янська підтверджують і у Генштабі ЗСУ. Там повідомили, що 3 травня противник намагався вести наступальні дії у напрямку населеного пункту Довгеньке. Воно на трасі між Ізюмом та Слов'янськом якраз на кордоні Харківської та Донецької областей. Але успіху не мав.
Варто додати, що 3 травня лише на території Донецької та Луганської областей було відбито дванадцять атак ворога, знищено шість танків, п’ять артилерійських систем (три з них – реактивні системи залпового вогню), п’ятнадцять одиниць бойової броньованої техніки та дев’ять одиниць автомобільної техніки противника. Є у противника втрати й на інших напрямках.
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