24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты. Какие области сейчас под угрозой атаки, читайте далее в материале.
09:18, 28 мая
- Несколько БПЛА в южной и восточной частях Кировоградщины, курс северо-западный.
- БПЛА в северо-восточной части Николаевщины, курс северный.
- БПЛА в южнее Кривого Рога, курс северный.
08:45, 28 мая
БпЛА на Николаевщине курсом на Николаев.
08:37, 28 мая
"Кривой Рог – ударный БПЛА в направлении города с юго-востока", – отметили в Воздушных силах.
07:46, 28 мая
Ударные дроны типа "Shahed" на границе Запорожской и Днепропетровской областей.
07:43, 28 мая
В Воздушных силах сообщили о движении БпЛА типа "Shahed" из Херсонской в направлении Николаевской области.