24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты. Какие области сейчас под угрозой атаки, читайте далее в материале.

09:18, 28 мая Несколько БПЛА в южной и восточной частях Кировоградщины, курс северо-западный.

БПЛА в северо-восточной части Николаевщины, курс северный.

БПЛА в южнее Кривого Рога, курс северный.

08:45, 28 мая БпЛА на Николаевщине курсом на Николаев.

08:37, 28 мая "Кривой Рог – ударный БПЛА в направлении города с юго-востока", – отметили в Воздушных силах.

07:46, 28 мая Ударные дроны типа "Shahed" на границе Запорожской и Днепропетровской областей.