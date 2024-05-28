24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту. Які області зараз під загрозою атаки, читайте далі в матеріалі.

09:18, 28 травня Декілька БпЛА в південній та східній частинах Кіровоградщини, курс північно-західний.

БпЛА в північно-східній частині Миколаївщини, курс північний.

БпЛА в південніше Кривого Рогу, курс північний.

08:45, 28 травня БпЛА на Миколаївщині курсом на Миколаїв.

08:37, 28 травня "Кривий Ріг – ударний БпЛА у напрямку міста з південного сходу", – зазначили в Повітряних силах.

07:46, 28 травня Ударні дрони типу "Shahed" на межі Запорізької та Дніпропетровської областей.