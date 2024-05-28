24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту. Які області зараз під загрозою атаки, читайте далі в матеріалі.

09:18, 28 травня

  • Декілька БпЛА в південній та східній частинах Кіровоградщини, курс північно-західний.
  • БпЛА в північно-східній частині Миколаївщини, курс північний.
  • БпЛА в південніше Кривого Рогу, курс північний.
08:45, 28 травня

БпЛА на Миколаївщині курсом на Миколаїв.

08:37, 28 травня

"Кривий Ріг – ударний БпЛА у напрямку міста з південного сходу", – зазначили в Повітряних силах.

07:46, 28 травня

Ударні дрони типу "Shahed" на межі Запорізької та Дніпропетровської областей.

07:43, 28 травня

В Повітряних силах повідомили про рух БпЛА типу "Shahed" з Херсонської у напрямку Миколаївської області.