24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту. Які області зараз під загрозою атаки, читайте далі в матеріалі.
09:18, 28 травня
- Декілька БпЛА в південній та східній частинах Кіровоградщини, курс північно-західний.
- БпЛА в північно-східній частині Миколаївщини, курс північний.
- БпЛА в південніше Кривого Рогу, курс північний.
08:45, 28 травня
БпЛА на Миколаївщині курсом на Миколаїв.
08:37, 28 травня
"Кривий Ріг – ударний БпЛА у напрямку міста з південного сходу", – зазначили в Повітряних силах.
07:46, 28 травня
Ударні дрони типу "Shahed" на межі Запорізької та Дніпропетровської областей.
07:43, 28 травня
В Повітряних силах повідомили про рух БпЛА типу "Shahed" з Херсонської у напрямку Миколаївської області.