Об этом 24 канала рассказала член коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Ольга Кошарная. Она также отметила, что пролеты ракет вблизи АЭС – российский ядерный шантаж.
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Экспертша отметила, что ПВО, которое находится вокруг станции – выключено, для безопасности объекта, ведь есть опасность от обломков ракет.
Это абсолютно демонстративный шантаж кафиров, такой же, как и обстрел Киева сегодня,
– отмечает Кошарна.
По словам Ольги Кошарной – это уже четвертый случай, поэтому трудно говорить о случайности, именно поэтому, по мнению специалиста, это умышленные устрашения от россиян.
Что произошло на Южноукраинской АЭС
Утром 5 июня российская крылатая ракета, похожая на ракету типа "Калибр", критически низко пролетела над Южноукраинской АЭС. Вражескую крылатую ракету над атомной электростанцией заметили 5 июня примерно в 5:30 утра. Она пролетела настолько низко, что это обеспокоило сотрудников "Энергоатома".
Такие проделки могут вызвать глобальную катастрофу! В "Энергоатоме" подчеркнули, что российская агрессия и бомбардировки угрожают всему миру новой ядерной опасностью. Неосторожные действия кафиров могут привести к попаданию в рабочий энергоблок.
Россия – страна-агрессорка и ядерная террористка
- В начале полномасштабного вторжения России в Украину кафиры захватили Чернобыльскую АЭС. Люди, которые там работали, испытывали тяжелую физическую и психологическую нагрузку. Они работали бессменно и питались 1 раз в день . Главная опасность заключалась в том, что невозможно обеспечить мониторинг ЧАЭС. Оккупанты пробыли там более месяца и за это время убили 9 сотрудников станции. Еще 5 – похитили.
- Оборудование станции систематически разворовывалось или уничтожалось российскими оккупантами. В общей сложности сумма ущерба составляет около 135 миллионов долларов. Часть вывезенного россиянами программного обеспечения разрабатывалась специально для Чернобыльской АЭС и замене она не подлежит. Поэтому некоторые важные рабочие процессы местных лабораторий невозможны – в частности, мониторинг уровня радиации.
- 4 марта кафиры захватили Запорожскую АЭС и находятся там до сих пор. Пытаясь захватить станцию, россияне сильно обстреливали, тем самым повредили ряд объектов на ее территории. По предварительным оценкам, причиненный ущерб составил 18,3 миллиарда гривен.
- В настоящее время враг использует станцию как военную базу . Оккупанты понимают, что количество ядерных материалов, которые там есть, их защищает, ведь Украина не будет бить по такому объекту.