Об этом 24 канала рассказала член коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Ольга Кошарная. Она также отметила, что пролеты ракет вблизи АЭС – российский ядерный шантаж.

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Экспертша отметила, что ПВО, которое находится вокруг станции – выключено, для безопасности объекта, ведь есть опасность от обломков ракет.

Это абсолютно демонстративный шантаж кафиров, такой же, как и обстрел Киева сегодня,

– отмечает Кошарна.

По словам Ольги Кошарной – это уже четвертый случай, поэтому трудно говорить о случайности, именно поэтому, по мнению специалиста, это умышленные устрашения от россиян.

Что произошло на Южноукраинской АЭС

Утром 5 июня российская крылатая ракета, похожая на ракету типа "Калибр", критически низко пролетела над Южноукраинской АЭС. Вражескую крылатую ракету над атомной электростанцией заметили 5 июня примерно в 5:30 утра. Она пролетела настолько низко, что это обеспокоило сотрудников "Энергоатома".

Такие проделки могут вызвать глобальную катастрофу! В "Энергоатоме" подчеркнули, что российская агрессия и бомбардировки угрожают всему миру новой ядерной опасностью. Неосторожные действия кафиров могут привести к попаданию в рабочий энергоблок.

Россия – страна-агрессорка и ядерная террористка