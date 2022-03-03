Утром 24 февраля российские оккупанты начали военное наступление на территорию Украины. Блицкриг врага провалился: ВСУ отбили его атаки и нанесли ему просто колоссальные потери.

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Не сумев быстро захватить украинские города, оккупанты начали палить по ним из реактивной артиллерии. Весь мир отреагировал на действия России и бросился помогать Украине. Кроме того, против оккупантов принят такой пакет санкций, который очень быстро убивает экономику врага.

Также от сотрудничества с Россией одна за другой отказываются все мировые компании. Очень быстро враг оказался в изоляции и стал страной – изгоем.

Реакция Лаврова

Похоже на то, что оккупанты начинают понимать, что врать всему миру не выйдет, а крах экономики они просто не переживут. Мир больше не боится России, поэтому оккупанты забыли про ультимативную риторику.

И даже больше: министр иностранных дел России Сергей Лавров не только признал потери Украины среди гражданских, но и попытался снять с себя ответственность за них.

Москва не оправдывает никаких действий, которые приводят к гибели гражданских лиц. Любая человеческая жизнь бесценна, но, к сожалению, любые военные действия связаны с жертвами,

– сказал Лавров.

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