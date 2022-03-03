Зранку 24 лютого російські окупанти почали воєнний наступ на територію України. Бліцкриг ворога провалився: ЗСУ відбили його атаки та завдали йому просто колосальних втрат.

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Не зумівши швидко захопити українські міста, окупанти почали гатити по них з реактивної артилерії. Увесь світ відреагував на дії Росії та кинувся допомагати Україні. Окрім того, проти окупантів прийнятий такий пакет санкцій, який дуже швидко вбиває економіку ворога.

Також від співпраці з Росією одна за одною відмовляються усі світові компанії. Дуже швидко ворог опинився в ізоляції та став країною-вигнанцем.

Реакція Лаврова

Схоже на те, що окупанти починають розуміти, що брехати усьому світові не вийде, а крах економіки вони просто не переживуть. Світ більше не боїться Росії, тому окупанти забули про ультимативну риторику.

Ба навіть більше: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров не лише визнав втрати України серед цивільних, а й спробував зняти з себе відповідальність за них.

Москва не виправдовує жодних дій, які призводять до загибелі цивільних осіб. Будь-яке людське життя безцінне, але, на жаль, будь-які воєнні дії пов'язані з жертвами,

– сказав Лавров.

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