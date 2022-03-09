По его словам, российские СМИ массово рассказывают о небывалом росте цен на нефть, но вообще не обсуждают то, еще с сегодняшнего дня у них нельзя купить валюту.

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Пример международной дезинформации

Александр Ткаченко рассказал о вбросе ирландского издания о том, что секретариату ООН запретили употреблять слова "вторжение" и "война" по нападению России на Украину. Кроме того, были рассказы о том, что на захваченных АЭС все в порядке. Хотя у МАГАТЭ уже исчезла связь с системами мониторинга на ЧАЭС, а затем на станции вообще исчезла электроэнергия.

Еще один пример дезинформации

Россия создает гуманитарные коридоры, чтобы спасти мирных украинцев и студентов-иностранцев, но Украина обстреливает их и минует дороги.

Где такое было:

В Мариуполе, когда люди собирались вывозить в Россию.

В Волновахе – когда заложников обстрелов пытались вывезти в самопровозглашенную "дыру".

В Харькове – когда патриотов, ненавидящих Путина собирались отправить в Белгород.

"Теперь, как говорят аналитики, в Украине начали работать группы психологического влияния. Их задача – сеять панику. Якобы власть сдает Украину, Президент Зеленский в Польше, все власть имущие выехали и другой бред", – сообщил Александр Ткаченко.

Цель ясна – заставить украинцев поверить, что наше государство сдается. Уверен, никто в эту чепуху не верит, но если от кого-то услышите – знайте, это или агент влияния, или тот, над кем он уже поработал,

– отметил Ткаченко.

Кроме того, он обратил внимание, что из риторики путинских пропагандистов постепенно исчезает слово "денацификация", которое Кремль требовал в своем ультиматуме во время нападения 24 февраля. Видимо, до Пескова наконец-то дошло, что "денацификация" – синоним "нацизма".

"Поэтому теперь оккупанты уже не "борются с фашизмом", а "спасают мир". Хотя на самом деле это мир надо спасать от России. И Украина сейчас весь мир и спасает", – подытожил Александр Ткаченко.

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