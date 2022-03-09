Об этом в среду 9 марта заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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Что известно о новом пакете санкций

Страны-члены ЕС работают над новым пакетом санкций, действие которых распространяется на около 100 человек, имеющих разные уровни власти, а также над экономическими санкциями,

– заявил Боррель в Европарламенте.

Он выразил надежду, что новый пакет санкций примут в среду до конца сессии парламента ЕС.

Накануне агентство Bloomberg сообщало, что ЕС намерен подвергнуть санкциям 14 граждан России, среди них – ряд состоятельных лиц, членов их семей. Кроме того, по данным агентства, под санкциями могут оказаться десятки законодателей.

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