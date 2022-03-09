Про це у середу 9 березня заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.
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Що відомо про новий пакет санкцій
Країни-члени ЄС працюють над новим пакетом санкцій, дія яких пошириться на близько 100 осіб, які мають різні рівні влади, а також над економічними санкціями,
– заявив Боррель у Європарламенті.
Він висловив сподівання, що новий пакет санкцій ухвалять у середу до кінця сесії парламенту ЄС.
Напередодні агентство Bloomberg повідомляло, що ЄС має намір піддати санкціям 14 громадян Росії, серед них – низка заможних осіб, членів їхніх сімей. Крім того, за даними агентства, під санкціями можуть опинитися десятки законодавців.
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