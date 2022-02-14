Об этом Сергей Лавров заявил во время встречи с главой Кремля Владимиром Путиным. Ее транслировали на федеральных российских каналах.

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Лавров пожаловался Путину

Во время встречи Сергей Лавров пожаловался Путину, что "Запад отклонил якобы законные требования". Глава МИД повторил традиционные мантры об "опасности" расширения НАТО.

Однако Лавров заявил Путину, что Россия подготовила свои ответы на документы, присланные им из Вашингтона и Брюсселя. В этих документах Запад отклонил ультиматумы Кремля, однако предложил диалог в других областях. По словам главы МИД России, ответы на эти предложения уже есть.

Проект сформулирован на 10 страницах,

– заявил Лавров.

Ранее в Кремле уже говорили, что на предложения США и НАТО ответ пришлют уже в ближайшее время.

"Гарантии безопасности" Кремля: главное

17 декабря 2021 года МИД России опубликовало перечень так называемых "гарантий безопасности". Среди требований – нерасширение НАТО, запрет на членство в Альянсе Украины и ряд других.

В начале 2022 года в Женеве, Брюсселе и Вене прошли переговоры США, НАТО и ОБСЕ с Россией. Однако в Кремле эти переговоры назвали провальными.

В конце января США на НАТО направили письменные ответы на гарантии безопасности. Однако и этими ответами Кремль не удовлетворен.

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