Про це Сергій Лавров заявив під час зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним. Її транслювали на федеральних російських каналах.

До теми Путін назвав розширення НАТО на Схід "безкінечним і небезпечним"

Лавров поскаржився Путіну

Під час зустрічі Сергій Лавров поскаржився Путіну, що мовляв "Захід відхилив нібито законні вимоги". Також глава МЗС повторив традиційні мантри про "небезпеку" розширення НАТО.

Однак Лавров заявив Путіну, що Росія підготувала свої відповіді на документи, які їм надіслали з Вашингтона та Брюсселю. У цих документах Захід відхилив ультиматуми Кремля, однак запропонував діалог в інших сферах. За словами глави МЗС Росії, відповіді на ці пропозиції уже є.

Проект сформульований на 10 сторінках,

– заявив Лавров.

Раніше у Кремлі вже зпаявляли, що на пропозиції США і НАТО відповідь надішлють уже найближчим часом.

"Гарантії безпеки" Кремля: головне

17 грудня 2021 року МЗС Росії опублікувало перелік так званих "гарантій безпеки". Серед вимог – нерозширення НАТО, заборона на членство в Альянсі Україні та низка інших.

На початку 2022 року в Женеві, Брюсселі та Відні пройшли переговори США, НАТО та ОБСЄ з Росією. Однак у Кремлі ці переговори назвали провальними.

Наприкінці січня США на НАТО надіслали письмові відповіді на гарантії безпеки. Однак і цими відповідями Кремль не задоволений.

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