Про це Путін заявив під час зустрічі з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Їхню розмову транслювали російські канали.

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Путін "хвилюється через НАТО"

Путін вкотре заявив про "стурбованість" через розширення НАТО. За його словами, Альянс "безкінечно розширяється на Схід". Щобільше, тепер нібито до цього хочуть втягнути пострадянські країни.

Через це очільник Кремля обговорив з Лавровим відповіді на так звані "гарантії безпеки", які ще в грудні Росія надіслала до США і НАТО.

Чи справді НАТО розширяється "безкінечно"

Зараз НАТО налічує 30 країн. Поки що "наймолодшим" членом Альянсу є Північна Македонія, яку прийняли у 2020 році. Перед тим НАТО у 2017 році прийняло до своїх лав Чорногорію. Це було перше розширення НАТО від 2009 року.

А щодо пострадянських республік, то Латвія Литва та Естонія ще під час п'ятої хвилі розширення НАТО у 2004 році долучилися до Альянсу. Інші пострадянські країни поки що не є членами НАТО.

Тобто це ще раз доводить, що слова Путіна – фейк.

Коротко про "гарантії безпеки" Кремля

Ще у грудні 2021 року МЗС Росії опублікувало фактичний ультиматум у вигляді "гарантій безпеки". Серед вимог – нерозширення НАТО, заборона на членство України в Альянсі та відмова Заходу розміщувати ракети малої та середньої дальності на східному фланзі.

Через "гарантії" у Женеві, Брюсселі та Відні відбулася низка переговорів між Заходом та Кремлем, однак для Росії вони завершилися безрезультатно.

Наприкінці січня Росія отримала письмову відповідь від США на "гарантії". Вашингтон відхилив вимоги Кремля, однак наполягає на продовженні діалогу.

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