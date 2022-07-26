российские оккупанты решили объявить Европе газовую войну. Они хотят нанести вред нашим партнерам как месть за активную поддержку Украины. По мнению россиян, газовый шантаж заставит ЕС отступить и снизить объемы помощи, получаемой героическими ВСУ.

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Реакция Кулебы

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что газовая война против Европы – это продолжение войны против Украины. путин хочет нанести максимальный ущерб везде, где у него есть такая возможность.

Он использует любую зависимость Европы от россии, чтобы разрушить нормальную жизнь каждой европейской семьи. Единственный способ – дать ответный удар и избавиться от любой зависимости,

– убежден Кулеба.

Попытка разбалансирования антироссийской коалиции

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что прямо сейчас оккупанты пытаются нарушить единство в мощной антироссийской коалиции, сформировавшейся на Западе. Оккупанты хотят под разными поводами уменьшить объемы поставок газа и спровоцировать экономический кризис.

Согласно их замыслу, в перспективе это позволит им действовать с позиции силы и "продавливать" запуск оказавшегося под санкциями "Северного потока-2". Впрочем, план россиян проваливается – Европа готова к решительным шагам и собирается снизить потребление газа на 15%.

"Западный мир сегодня должен быть устойчивым. Должны "сломать зубы" россиянам усилением санкций, газовым эмбарго и изоляцией", – заявил Ермак.

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