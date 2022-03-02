Такое мнение в эфире 24 каналу высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. По его словам, санкции Белого дома для Беларуси являются определенным предупреждением.

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"Беларусь скорее получает предупредительные санкции по поводу того, что не стоит играть в эту игру. Не надо, чтобы белорусские десантники переходили границу Украины", – подчеркнул он.

Фурса: В Беларуси не было собственной экономики

Инвестиционный банкир отметил, что Беларусь, в частности, в экономическом плане, сейчас не существует как независимое государство.

Они (россияне – 24 канал) схватили Беларусь за ногу и тянут с собой,

– подчеркнул Фурса.

Также он подчеркнул, что у белорусского государства очень долго не было собственной экономики, то есть они являлись больше придатком России.

"К сожалению, это привело к тому, что Путин отважился на полномасштабную агрессию, потому что он понял, что может делать все с территории Беларуси", – объяснил инвестиционный банкир.

Фурса прокомментировал новые санкции против России и Белоруссии: смотрите видео

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