Таку думку в ефірі 24 каналу висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса. За його словами, санкції Білого дому є для Білорусі певним попередженням.

До теми США запровадили нові санкції проти Росії: під удар потрапили галузі нафти та газу

"Білорусь скоріше отримує попереджувальні санкції стосовно того, що не варто грати в цю гру. Не треба, щоб білоруські десантники переходили кордон України", – наголосив він.

Фурса: У Білорусі не було власної економіки

Інвестиційний банкір зауважив, що Білорусь, зокрема в економічному плані, зараз не існує як незалежна держава.

Вони (росіяни – 24 канал) схопили Білорусь за ногу і тягнуть із собою,

– наголосив Фурса.

Також він підкреслив, що у білоруської держави дуже довго не було власної економіки, тобто вони були більше придатком Росії.

"На жаль, це призвело до того, що Путін наважився на повномасштабну агресію, бо він зрозумів, що може робити все з території Білорусі", – пояснив інвестиційний банкір.

Фурса прокоментував нові санкції проти Росії та Білорусі: дивіться відео