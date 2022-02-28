Пророссийские боевики еще надеются пройти в определенных направлениях. Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

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Оккупанты не покидают попыток наступления

"Российские оккупанты снизили темпы наступления, но все еще продолжают попытки развить успех на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины", – говорится в сообщении.

Заметим, что украинские защитники отбивают наступления батальонно-тактических групп еще на подступах и уничтожают вражескую технику.

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