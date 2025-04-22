Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины. Сейчас известно о 12 взрывах в Харькове. По предварительным данным, пострадали 8 человек.

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Какие последствия попаданий

В результате ударов БпЛА возникли несколько пожаров – в частности, горели частный дом, склад, автомобили, а также произошло возгорание травы.

В ГСЧС сообщают, что огонь удалось обуздать. Сейчас продолжается ликвидация последствий атаки.

Кроме областного центра, российская авиация массированно бомбила Купянск. Там также есть пострадавшие – это два человека. Возникло три пожара, повреждено 14 частных домов и дворов.