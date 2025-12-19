Россия снова бьет КАБами: в Запорожье прогремели взрывы

Утром 19 декабря Запорожье снова оказалось под атакой вражеских КАБов. Местные власти предупредили жителей об опасности.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Что известно об атаке на Запорожье 19 декабря?

В пятницу, 19 декабря Россия в очередной раз угрожала Запорожской области с воздуха. Мониторинговые каналы и Воздушные силы около 11:33 предупредили об угрозе применения управляемых авиационных бомб и призвали жителей пройти в укрытие.

Взрывы в городе люди услышали уже в 11:39. Тревога еще продолжается из-за угрозы новых авиационных ударов.

Известно, что враг нанес по району Запорожья удар КАБами.Как рассказал Федоров, в результате атаки поврежден жилой дом. На месте возник пожар.

