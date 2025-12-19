Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Что известно об атаке на Запорожье 19 декабря?

В пятницу, 19 декабря Россия в очередной раз угрожала Запорожской области с воздуха. Мониторинговые каналы и Воздушные силы около 11:33 предупредили об угрозе применения управляемых авиационных бомб и призвали жителей пройти в укрытие.

Взрывы в городе люди услышали уже в 11:39. Тревога еще продолжается из-за угрозы новых авиационных ударов.

Известно, что враг нанес по району Запорожья удар КАБами.Как рассказал Федоров, в результате атаки поврежден жилой дом. На месте возник пожар.

