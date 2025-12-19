Росія знову бʼє КАБами: у Запоріжжі прогриміли вибухи

Зранку 19 грудня Запоріжжя знову опинилося під атакою ворожих КАБів. Місцева влада попередила жителів про небезпеку.

Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Дивіться також Серйозна загроза: ворог застосовує тактику, що дозволяє швидко просуватися на Запоріжжі

Що відомо про атаку на Запоріжжя 19 грудня?

У п'ятницю, 19 грудня Росія вкотре загрожувала Запорізькій області з повітря. Моніторингові канали та Повітряні сили близько 11:33 попередили про загрозу застосування керованих авіаційних бомб й закликали жителів пройти до укриття.

Вибухи в місті люди почули вже об 11:39. Тривога ще триває через загрозу нових авіаційних ударів.

Відомо, що ворог завдав по району Запоріжжя удар КАБами. Як розповів Федоров, внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок. На місці виникла пожежа.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.