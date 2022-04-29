В Иркутске вспыхнули пожары на складах площадью 800 квадратных метров. В Курской области массовые лесные пожары. Об этом пишут российские СМИ, сообщает 24 канал.

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Интересно, что и в Иркутске, и в Курганской области пожары до сих пор не потушили. По данным СМИ, горит еще с ночи.

По предварительным данным в пожаре в Иркутске пострадавших нет. В то время в Курганской области пришлось перекрыть дорогу в Екатеринбург – вся трасса в дыму от лесных пожаров. Накануне там был введен режим чрезвычайной ситуации.

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Что за последние несколько дней горело в России

нефтебаза, склад нефти на военной базе, мясокомбинат и предприятие "Агропромкомплект" в Брянске;

дом в Санкт-Петербурге;

авиабаза в Уссурийске;

участки полиции в Москве, Иркутске и Новосибирске;

склад боеприпасов в Белгороде;

в Воронеже и Курске сработало ПВО;

торговый центр близ Тюмени;

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