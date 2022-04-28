Символично, что пожар произошел вблизи Партизанского проспекта.

Актуально Россия боится повторения другими кораблями судьбы "Москвы", – Одесская ОВА

Вспыхнуло на здании

Местное МЧС утверждает, что пожар произошел на одном из зданий города. Там якобы вспыхнуло много минеральной ваты.

Огонь был виден на других улицах / Фото euroradio

В Минске произошел большой пожар: смотрите видео

Напомним, недавно в России было много "загадочных" пожаров. 25 апреля горели:

нефтебаза, склад нефти на военной базе, мясокомбинат и предприятие "Агропромкомплект" в Брянске;

дом в Санкт-Петербурге;

авиабаза в Уссурийске;

участки полиции в Москве, Иркутске и Новосибирске.

А 28 апреля в Тюмени горел торговый центр.

К теме – в российском Брянске горела нефтебаза: смотрите видео