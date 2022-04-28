Символично, что пожар произошел вблизи Партизанского проспекта.
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Вспыхнуло на здании
Местное МЧС утверждает, что пожар произошел на одном из зданий города. Там якобы вспыхнуло много минеральной ваты.
Огонь был виден на других улицах / Фото euroradio
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Напомним, недавно в России было много "загадочных" пожаров. 25 апреля горели:
- нефтебаза, склад нефти на военной базе, мясокомбинат и предприятие "Агропромкомплект" в Брянске;
- дом в Санкт-Петербурге;
- авиабаза в Уссурийске;
- участки полиции в Москве, Иркутске и Новосибирске.
А 28 апреля в Тюмени горел торговый центр.
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