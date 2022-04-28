Символічно, що пожежа сталася поблизу Партизанського проспекту.

Актуально Росія боїться повторення іншими кораблями долі "Москви", – Одеська ОВА

Спалахнуло на будові

Місцеве МНС стверджує, що пожежа сталася на одній з будов міста. Там нібито спалахнуло багато мінеральної вати.

Вогонь було видно на інших вулицях / Фото euroradio

У Мінську сталася велика пожежа: дивіться відео

Нагадаємо, нещодавно в Росії було багато "загадкових" пожеж. 25 квітня горіли:

нафтобаза, склад нафти на військовій базі, м'ясокомбінат та підприємство "Агропромкомплект" у Брянську;

будинок у Санкт-Петербурзі;

авіабаза в Уссурійську;

відділки поліції в Москві, Іркутську та Новосибірську.

А 28 квітня в Тюмені горів торговий центр.

До теми – у російському Брянську горіла нафтобаза: дивіться відео